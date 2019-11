La sentenza della Corte d'Assise ha inflitto 12 anni ai carabinieri imputati per la morte di Cucchi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ arrivata questa sera la condanna della Corte d’Assise per i cinque carabinieri che erano stati coinvolti nell morte di Stefano Cucchi. “Spero che possa avere giustizia e possa riposare in pace”. aveva detto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, nelle ore precedenti la sentenza del processo per la morte del giovane arrestato per droga e deceduto all'ospedale Pertini nell’ottobre. Per due di loro la sentenza ha riconosciuto colpevoli i militari assegnando loro una pena di 12 anni.

Una assoluzione e quattro prescrizioni. E' invece quanto deciso dai giudici della Corte d'Appello di Roma per cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda di Stefano Cucchi. E’ stata Assolta Stefania Corbi, medico, per "non aver commesso il fatto". - (PRIMAPRESS)