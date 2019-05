La Procura di Agrigento sequestra la Sea Watch ma autorizza lo sbarco dei 47 migranti

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Il sequestro della Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca ferma da due giorni al largo di Lampedusa non ha ottenuto l’effetto desiderato dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini che avrebbe voluto non far sbarcare i 47 migranti a bordo. Ma il provvedimento firmato dal procuratore di Agrigento, Luigi Pattinaggio spiega si che il blocco dell'imbarcazione è finalizzato a fare i necessari accertamenti e a verificare se la condotta del comandante della nave abbia violato la legge ma di contro consente di mettere in salvo i migranti a bordo da affidare al personale della Questura di Agrigento per la identificazione e per i necessari atti di polizia giudiziaria.

Un’azione che non è piaciuta a Salvini già irritato dall’entrata a gamba tesa dell’Alto commissariato dell’Onu che aveva criticato l’Italia circa la volontà di approvare il decreto Sicurezza bis che di fatto violerebbe i diritti umani dei migranti.

Il commento di Salvini alla nota dell’Onu pervenuta al Ministero degli Esteri non si è fatto attendere: ”un organismo internazionale che costa miliardi di euro ai contribuenti, che ha come membri Corea del Nord e Turchia, regimi totalitari, e viene a fare la morale sui diritti umani all'Italia, a Salvini, per il decreto sicurezza. Fa ridere, è 'da 'Scherzi a parte'". - (PRIMAPRESS)