La Piattaforma Russeau conferma la leadership di Luigi Di Maio alla guida del M5S

(PRIMAPRESS) - Roma - La consultazione degli iscritti al M5S ha confermato la leadership di Luigi Di Maio come capo politico. I consensi sulla Piattaforma Rousseau utilizzata per il voto grillino, hanno raggiunto l’80% dei consensi. Sono stati 44.849 i favorevoli alla continuità e 11.278 quelli che che avrebbero preferito mandare a casa il ministro del Lavoro.

Soddisfazione di Casaleggio per aver così confermato la linea Di Maio e, conseguentemente, anche il Governo dopo l’appoggio deciso dei parlamentari e dello stesso Salvini che non avrebbe accettato una nuova leadership (Fico o Di Battista, era lo stesso). - (PRIMAPRESS)