La nota dell'Onu che pesa sul CdM di questa sera per l'approvazione del decreto Sicurezza Bis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa sera all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri dovrebbe esserci il decreto Sicurezza bis che porta la firma di Matteo Salvini. Il condizionale è d’obbligo per tante ragioni : la prima riguarda la nota dell’Onu arrivata al Ministro degli Esteri circa i dubbi dell’Alto commissariato dell’organizzazione mondiale sulla violazione dei diritti umanitari che verrebbero violati don il provvedimento proposto dal leader della Lega, ma c’è anche la sfida elettorale, ormai sempre più sferzante, tra i due partiti di maggioranza che tendono a demonizzare ogni azioni intrapresa dall’uno e dall’altro lato. Sulla riunione di questa sera a Palazzo Chigi, dunque, non solo incombe la questione sollevata dall’Onu ma anche un’altra faccenda tirata fuori dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti (Lega) dove si legge nelle posizioni del premier Giuseppe Conte, una sorta di mancata imparzialità che potrebbe pregiudicare le scelte fondamentali per il Paese. - (PRIMAPRESS)