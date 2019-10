La Federal Reserve taglia i tassi d’interesse di un quarto di punto

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Fed ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto. Costo del denaro scende in una forchetta fra 1,5% e 1,7% Il taglio di 25 punti base era atteso da gran parte degli analisti. Si tratta del terzo taglio dei tassi effettuato dalla Banca Centrale americana quest' anno. Restano incertezze e la Fed valuterà la strada appropiata per i tassi di interesse, si legge nel comunicato diffuso al termine della due giorni di riunione. La decisione di ridurre i tassi di interesse non è stata presa all'unanimità. Due i voti contrari. - (PRIMAPRESS)