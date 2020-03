I profughi siriani alle porte dell'Europa. Oggi la missione UE di Borrell e Lenarcic ad Ankara

(PRIMAPRESS) - ANKARA (TURCHIA) - La miccia innescata dal governo turco di Erdogan, con l’ondata di profughi alle porte della Grecia, ha spinto l’Europa a riprendere in mano con più forza la questione dell’esodo siriano dalle zone di confine con il paese della mezza luna. Quest’oggi ci sarà una missione dei vertici europei in Turchia dopo l'escalation delle violenze nella provincia siriana di Idlib e la conseguente ondata di profughi in fuga verso i paesi del Mediterraneo. L'alto rappresentante per la politica estera, Borrell,e il commissario Lenarcic, avranno una serie di colloqui ad Ankara. I presidenti di Commisione,Consiglio e Parlamento Ue, von der Leyen, Michel e Sassoli saranno alla frontiera greco-turca dove sono ammassati migliaia di migranti, dopo la decisione di Ankara di aprire le frontiere e nel contempo la reazione forte di Atene di sospendere le richieste di asilo. - (PRIMAPRESS)