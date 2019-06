L'inutile richiamo di Conte ai leader della maggioranza. Salta anche lo sblocca-cantieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’illusione che il richiamo di ieri del premier Giuseppe Conte ad una maggiore lealtà tra le forze di maggioranza al governo, è durata lo spazio di poche ore perché già nella serata di ieri il tentativo di mettere d'accordo M5S e Lega sul provvedimento “sblocca-cantieri” è franato.

La sensazione è che, nonostante le parole dei buoni intenti, espresse dai due leader Di Maio e Salvini, i contrasti aperti siano tanti e tali che difficilmente si tornerà a parlare di una strategia di uscita dell’Italia dalla situazione in cui è piombata. In nome dei voti raccolti da Salvini da una parte e in difesa di un contratto di governo da rispettare dall’altra, sta di fatto che i personalismi stanno prevaricando anche il segnale d’allarme che arriva dai mercati. Senza parlare del fatto che questo governo non ha mosso neanche un dito per tentare di sventare il passaggio di un’icona del food italiano come il Parmigiano Reggiano al colosso francese Lactis.

Tornando alla cronaca di ieri sera sulla questione dello sblocca-cantieri, sarebbe stato Conte a porre fine alla riunione di fronte al no della Lega alla richiesta di ritirarlo.

Assente Matteo Salvini che preferisce restare a Cremona per un comizio cercando di catturare ancora consensi e voti.

Il premier Conte preferisce chiudere il tavolo dello sblocca-cantieri perché non c'è nessun segnale della volontà di trovare un accordo. Tutto inutile a partire dall'esortazione di Conte che ha anche minacciato di rimettere il mandato nelle mani di Mattarella.