L'inchiesta milanese sulle tangenti fa finire ai domiciliari il sindaco di Legnano e due assessori

(PRIMAPRESS) - LEGNANO - L’inchiesta di Milano su tangenti e corruzione fa le prime vittime con l’arresto di sindaco e due assessori della giunta leghista. Turbativa d'asta e corruzione elettorale è l'accusa per nomine e assunzioni in aziende comunali in cambio di voti.

'Spregiudicate manipolazioni delle procedure’ e 'disarmante assenza di senso di legalità', sono le parole usate dalla Procura di Busto Arsizio nel provvedimento restrittivo. Le prove, secondo l'accusa, sarebbero contenute nelle intercettazioni.

Le reazioni della politica non si sono fatte attendere con Di Maio che avverte: "C'è un'emergenza corruzione, la Lega cacci il sindaco di Legnano.

'Non commento - è la replica di Salvini - ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura. Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli ed innocenti'. Ma la questione sposta di nuovo l’attenzione sulla guerriglia in atto tra M5S e Lega che precede le elezioni europee.

Ma tornando ai fatti di Legnano, la Procura di Busto Arsizio ha deciso per l'arresto del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, finito ai domiciliari per turbativa d'asta e corruzione elettorale insieme al suo vice e assessore al Bilancio, Maurizio Cozzi (indagato solo per turbativa d'asta) e all'assessore alle Opere pubbliche, Chiara Lazzarini, pure lei accusata di turbativa d'asta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano, coordinati dal procuratore di Busto Arsizio, Gianluigi Fontana, le procedure "pilotate" riguarderebbero la selezione di un dirigente per lo sviluppo organizzativo del Comune di Legnano, la nomina del nuovo direttore generale della municipalizzata dei rifiuti della stessa cittadina lombarda e l'affidamento di un incarico professionale in una partecipata del Comune di Legnano. Nel mirino dei pm è finito anche l'incarico in una società pubblica disposto dal sindaco Fratus a favore della figlia di un candidato alle amministrative del 2017 che era stato escluso già al primo turno. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe ricevuto da Fratus la promessa di un incarico in una società pubblica per la figlia in cambio del suo appoggio elettorale al ballottaggio. Sono in tutto sette gli indagati nell'inchiesta bustocca: le fiamme gialle stanno effettuando una serie di perquisizioni nei loro uffici e abitazioni. Bonafede: "In Italia c'è emergenza corruzione" "Non commento mai le indagini in corso, ma in questo Paese ho il massimo rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati che devono lavorare in pace, ma rilevo che in Italia c'è un'emergenza corruzione". - (PRIMAPRESS)