l'America divisa sull’Impeachment del presidente Trump. Occorrono 2/3 dell’assemblea

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Gli USA appaiono come un paese spaccato in questi giorni per il grande dibattito sull’impeachment del presidente Donald Trump. I democratici possono contare su 218 voti ma non sono sufficienti perché devono fare i conti con i 169 contrari dei repubblicani e raggiungere i 2/3 dell’aula. Due invece gli indecisi: fra i democratici è Tulsi Gabbard, la candidata alla Casa Bianca, mentre fra i repubblicani è Francis Rooney. Ancora non chiara, invece, la posizione di 42 parlamentari, fra i quali 13 democratici e 29 repubblicani.

Intanto Trump ha scritto una nota alla speaker della Camera, Nancy Pelosi. Non ne conosciamo il contenuto ma a giudicare dalla reazioni di Pelosi non deve essere stata apprezzata: “Una lettera ridicola e nauseante, "questo uomo è malato". Così la speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, commenta la missiva sull'impeachment che le è stata indirizzata dal presidente Donald Trump. "Non ho avuto modo di leggerla attentamente, stavo lavorando", liquida la vicenda la speaker. - (PRIMAPRESS)