Israele: Netanyhau non riesce a formare una maggioranza. Si torna alle urne

TEL AVIV - Avrebbe dovuto arrivare questa mattina con un accordo in tasca il premier incaricato Benjamin Netanyahu per una nuova maggioranza di governo ma così non è stato. La Knesset, la Camera israeliana è stata sciolta e Israele tornerà alle urne il 17 settembre per un secondo round, fatto senza precedente nei 71 anni di storia dello Stato ebraico.

Netanyahu ha cercato fino all’ultimo minuto di mettere d’accordo i partiti della destra che finora hanno sostenuto i suoi governi di coalizione. Ma le ferite aperte nella crisi di primavera e poi durante la campagna elettorale erano troppo profonde. In particolare il rapporto con l’ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman era completamente logorato.

Lieberman ha insistito che nel programma venisse inserito il servizio militare obbligatorio anche per gli ultra-ortodossi e questo ha portato alla rottura con i partiti religiosi. Tutte le mediazioni su questo punto sono fallite e l’impuntatura dell’ex ministro è stata letta da molti osservatori come una “vendetta” nei confronti di Netanyahu.

Il premier punta ora a vincere ancora più nettamente le prossime elezioni per imporre il suo programma ai partiti minori ma non è così scontato perché il fatto di non essere riuscito, allo scadere della mezzanotte di ieri, a presentare una squadra di maggioranza, lo rende abbastanza fragile.