Inchiesta su appalti e tangenti in Lombardia: iniziati gli interrogatori di garanzia. Il governatore Fontana invitato a comparire

(PRIMAPRESS) - MILANO - Questa mattina sono iniziati gli interrogatori di garanzia che vedono coinvolti 95 indagati a diverso titolo nell’inchiesta del Gip di Milano per appalti e tangenti. Dei 28 arrestati, 12 sono in carcere, 16 ai domiciliari mentre 15 sono misure come l'obbligo di firma o di dimora. Tra gli indagati, per abuso d'ufficio, c'è anche il governatore Attilio Fontana: la procura gli ha inviato un invito a comparire. L'episodio contestato è quello la nomina del suo 'socio di studio' Luca Marsico) a un incarico in Regione Lombardia. Marsico era stato candidato alle Regionali ma non eletto, così Gioacchino Caianello, ex coordinatore di Forza Italia a Varese arrestato, si sarebbe speso per 'ricollocarlo', proponendo a Fontana di nominare una terza persona alla Direzione formazione della Regione in cambio di consulenze a Marsico. Fontana aveva declinato la proposta, pur senza denunciarla (ed ecco perché risultava 'parte offesa' in un tentativo di istigazione alla corruzione) ma successivamente il governatore avrebbe proposto autonomamente alla giunta regionale di nominare Marsico tra i membri esterni di un 'Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici', un incarico che frutta 11.500 euro l'anno e 180 euro a seduta.

L'inchiesta che coinvolge politici, imprenditori e amministratori sulle tangenti in appalti pubblici e sui finanziamenti illeciti in cui si intrecciano più filoni, uno dei quali fa emergere rapporti di alcuni arrestati con la 'Ndrangheta. Da ieri, dopo che sono state eseguite dai carabinieri di Monza e dalla guardia di finanza di Varese le ordinanze, in procura a Milano è iniziata la sfilata di dirigenti della Regione Lombardia: un'attività istruttoria che andrà avanti, mentre sono iniziati oggi gli interrogatori di garanzia davanti al gip degli indagati finiti in carcere, tra San Vittore e Opera. Per gli indagati ai domiciliari gli interrogatori si svolgeranno nei prossimi giorni. - (PRIMAPRESS)