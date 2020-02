In Puglia primo caso di coronavirus. Lo conferma il governatore Emiliano

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Il primo caso di coronavirus è stato registrato oggi in Puglia. Si tratta di un uomo di Torricella, in provincia di Taranto, a quanto si apprende era stato a Codogno.

A darne notizia ufficiale è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. - (PRIMAPRESS)