In Bolivia scoppia la protesta nelle piazze contro la rielezione di Morales

LA PAZ (BOLIVIA) - Giornata di proteste in Bolivia con manifestazioni in varie città pro e contro il governo.Una trentina i feriti. Scontri con pietre e bastoni e blocchi stradali a Santa Cruz, causati dallo sciopero per protestare contro la rielezione di Morales. A La Paz si sono affrontati manifestanti dell'opposizione e minatori filo-governativi. Scioperi e blocchi stradali anche a Potosì, Sucre e Trinidad. Il governo afferma che la violenza sociale ha come sfondo un tentativo di colpo di stato contro Morales.