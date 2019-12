Impeachment per il presidente Usa, Donal Trump: via libera della Commissione della Camera

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La commissione Intelligence della Camera ha approvato il rapporto sull'impeachment del presidente Donald Trump. A favore hanno votato i democratici, che costituiscono la maggioranza. Compatto, invece, il voto di tutti i repubblicani. Il documento di 300 pagine sarà usato come base dalla commissione giustizia della Camera per redigere gli articoli della messa in stato d'accusa. - (PRIMAPRESS)