Il venerdì nero dei trasporti con la giornata di sciopero dalle 9 alle 17

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà i dipendenti del trasporto pubblico locale, ferroviario e marittimo. Per quanto riguarda i mezzi pubblici l’agitazione avrà orari diversi a seconda delle città, mentre i dipendenti del trasporto ferroviario si fermeranno dalle 9 alle 17. Non sono esclusi disagi, sia per quanto riguarda autobus e metro che per quanto riguarda il traporto ferroviario (anche se Trenitalia ha già fatto sapere che tutti i treni a lunga percorrenza saranno garantiti).

L’agitazione a braccia incrociate è stata indetta dall’Usb " per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà". Treni a rischio dalle 9 alle 17. È escluso dallo sciopero il trasporto ferroviario della Regione Piemonte. Trenitalia comunica che non sono previste variazioni per i treni di Lunga Percorrenza. Per quanto riguarda il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). A questo link potete consultare l'orario dei treni garantiti regione per regione. - (PRIMAPRESS)