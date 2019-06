Il sindaco di NY De Blasio: “Non è terrorismo”. L’elicottero non era autorizzato a volare

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - “Non c’è niente faccia pensare ad un attentato”. È stato categorico il sindaco della città di New York, Billy De Blasio nella conferenza tenuta poco dopo lo schianto di un elicottero su un edificio della 51ma strada, non lontano da Times Square e dalla Settima Avenue.

Il traffico è ripreso ma si sta ancora cercando di stabilire se oltre al piloto ci siano stati anche altri passeggeri a perdere la vita. L'elicottero non avrebbe avuto alcun permesso per volare in quello spazio aereo che peraltro aveva una scarsa visibilità per un bassa pressione meteo che avvolgeva le cime dei grattacieli.