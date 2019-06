Il relitto del My Song, lo yacht a vela di Pigi Loro Piana è stato trasportato a Palma di Maiorca

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il My Song, lo yacht a vela di Pierluigi Loro Piana che era affondato al largo del Golfo del Leone, è stato recuperato. La notizia del suo affondamento aveva fatto il giro del mondo ed era rimasta come un’ombra anche sulle regate che si stanno disputando presso lo Yacht Club Costa Smeralda in cui avrebbe dovuto partecipare lo splendido Baltic Custom 130. La barca ora presenta tutti i segni evidenti del naufragio accidentale avvenuto mentre era imbragata sulla nave cargo Brattingsbord che dai Caraibi si stava dirigendo verso il porto di Genova. Con l’ausilio di galleggianti lo yacht ha ora raggiunto il porto di Palma di Maiorca dove si sono già diretti i periti della compagnia Peter&May a cui era stato affidato il trasporto. - (PRIMAPRESS)