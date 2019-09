Il “progressista” Giuseppe Conte incassa la fiducia alla Camera con 343 voti favorevoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Giuseppe Conte incassa la fiducia alla Camera per il nuovo governo composto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Nell’Aula di Montecitorio i voti favorevoli al nuovo governo guidato da Giuseppe Conte sono stati 343, 263 quelli contrari e 3 gli astenuti. A sostenere il nuovo esecutivo, come annunciato nelle dichiarazioni di voto, non solo i deputati di M5s, Pd e Leu, ma anche alcuni esponenti del Gruppo Misto e, in particolare, delle componenti di +Europa e di Civica Popolare. La votazione è iniziata, per appello nominale, poco dopo le 20. Domani il nuovo esecutivo è atteso dal voto di fiducia al Senato, dove i numeri sono ben più ristretti e la questione di fiducia è meno scontata che alla Camera, dove M5s, Pd e Leu non avrebbero i numeri. - (PRIMAPRESS)