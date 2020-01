Il Nuovo Galles nella morsa degli incendi per 100 chilometri a nord di Nowra

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - È stato di emergenza per l’Australia dichiarato dal governo per gli incendi che da mesi hanno azzerato migliaia di ettari di territorio. Il paese è in ginocchio per l’assenza di carburante e cibo. I turisti del Nuovo Galles del Sud si stanno arrampicando per lasciare un'area lunga 250 km sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud ormai completamente avviluppata dalle fiamme. Esistono ordini di evacuazione per il parco nazionale di Kosciuszko e le montagne innevate. Più di 380 le case completamente distrutte dagli incendi.

Il Servizio antincendio rurale del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato una "zona di uscita" nella regione di Shoalhaven per sabato, a causa del deterioramento delle condizioni di incendio e dello stato di emergenza dichiarato per la prima volta dallo stato dal 2013.

La zona di esclusione si estende per circa 100 km dal sud di Nowra, nel nord, alla regione di Ulladulla, sulla costa meridionale.

La RFS del NSW afferma che le condizioni saranno le stesse, o peggiori di quelle di Capodanno e che i vacanzieri nell'area sono invitati a partire prima di sabato. Dalla Protezione Civile arriva l’allerta che ha avvertito i residenti di prepararsi a condizioni di incendio molto pericolose.

Uno stato di emergenza verrà applicato da venerdì mattina nel Nuovo Galles del Sud con il Premier Gladys Berejiklian che afferma: "ci stiamo preparando perché il nostro stato sia nella posizione migliore per rispondere alle condizioni di incendio previste". - (PRIMAPRESS)