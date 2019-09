Il Leone d’Oro del Festival del Cinema di Venezia va a “Joker” interpretato da J.Phoenix

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - È Joker, il film di Todd Phillips, a vincere il Leone d’Oro della 76 edizione del Festival del Cinema. Joker, interpretato da Joaquin Phoenix aveva ricevuto ieri anche il Soundtrack Stars Award 2019: il premio collaterale alla miglior colonna sonora tra i film in gara alla 76ª mostra del cinema di Venezia è stato conferito a “Joker”, film di Todd Phillips, per le musiche firmate dalla violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir a cui viene riconosciuta - come si evince da comunicato stampa:

Oltre al lungometraggio che vede protagonista l’attore Joaquin Phoenix nei panni dell’anti-eroe di una Gotham City ambientata nel 1981, è stato assegnato un premio speciale a “Babyteeth”, di Shannon Murphy, per l’importanza riconosciuta al ruolo della musica nella storia dell’opera prima della regista australiana. - (PRIMAPRESS)