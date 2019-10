Giappone, no alla richiesta USA di una coalizione per proteggere le petroliere in acque mediorientali

(PRIMAPRESS) - TOKIO (GIAPPONE) - Respinta dal governo giapponese la richiesta arrivata dagli USA di formare una coalizione per proteggere le navi mercantili e petroliere in Medio Oriente dagli attacchi iraniani. La decisione intrapresa dal premier Shinzo Habe è di inviare le forze del Sol Levante per garantire la spedizione sicura di petrolio in Giappone. "Pace e stabilità in Medio Oriente sono estremamente importanti per la società internazionale,incluso il Giappone - si legge da fonti diplomatiche - abbiamo deciso di perseguire le nostre autonomamente". Il fabbisogno del Giappone, di fatto, dipende molto dall'import di petrolio e la soft power orientale ha spinto a mantenere legami amichevoli con l'Iran. - (PRIMAPRESS)