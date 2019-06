Il decreto "Sicurezza Bis" varato dal Consiglio dei Ministri. Salvini:"Assunzione per 800 persone"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, come era già stato annunciato nei giorni scorsi, ha dato il via al Decreto Sicurezza bis. Tra i punti all'ordine del giorno della riunione durata circa un'ora c'era anche la concessione per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzini che con il loro intervento tempestivo contribuirono a sventare il dirottamento dello scuola-bus il 20 marzo a San Donato milanese.

Salvini in conferenza stampa con Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha mostrato la sua soddisfazione e Conte si affretta a spiegare che sul decreto sicurezza bis "c'erano stati degli interventi" già prima delle Europee, "eravamo in dirittura d'arrivo ma eravamo arrivati a ridosso della giornata della competizione elettorale e non si voleva dare la sensazione di un provvedimento da "raccolta voti". Il ministro dell'Interno tiene a sottolineare che il decreto sicurezza bis prevede "l'assunzione di 800 uomini e donne di personale amministrativo per gli uffici giudiziari con spesa di 28 milioni euro a carico del ministero per l'esecuzione delle pene dei condannati in via definitiva che sono a spasso: 12 mila solo a Napoli e in provincia".