Il decreto Milleproroghe che ha fatto scattare le dimissioni di Sabelli da Ad di Sport&Salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che ci fossero due visioni nella gestione di Sport&Salute, la società in-house del Ministero dell’Economia e Finanze che è unico azionista, è apparso sin dal primo momento. Imprenditoriale e progressista quella di Rocco Sabelli e più statalista quella del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il risultato è stato che dopo appena 8 mesi dall’insediamento al vertice della società, da parte di Sabelli, è già finito un progetto di revisione che secondo il governo avrebbe dovuto portare ad una forte integrazione tra la pratica sportiva e la salute. Un concetto, che diversi addetti ai lavori, avevano visto giusto in linea di principio ma di fatto dovevano essere seguiti da una serie di provvedimenti e politiche di integrazione e scambio di informazioni tra i due settori.

Per Sabelli, la scelta di rinunciare al mandato di Ad di Sport&Salute,è spiegata in una nota piuttosto dura nei toni: “una sintonia mai nata e, credo difficilmente possibile in futuro, per evidenti e sperimentate diversità di cultura, linguaggio e metodi” con il ministro Spadafora, e la sua “visione diversa della riforma da quella originariamente prospettata”. A far esplodere definitivamente le tensioni tra il numero uno di Sport & Salute e il ministro sono state le modifiche apportate alla governance della società attraverso un articolo (n.29) del decreto legge milleproroghe, che sdoppia le figure di ad e presidente di Sport & Salute e porta da 3 a 5 i componenti del consiglio d’amministrazione. In sostanza la norma svuota il mandato di Sabelli che era stato scelto dal padre della riforma dello sport, Giancarlo Giorgetti (Lega) come l’uomo forte alla guida della societá che doveva rivoluzionare il mondo dello sport, a cominciare dal Coni. “Sono venuti meno i presupposti fondamentali che mi avevano indotto a offrire la mia disponibilità” osserva Sabelli. La questione è che i dissapori politici stanno minando gli ultimi brandelli di organizzazione nel nostro paese senza creare alternative. Smantellare segna cognizione di causa e senza la consapevolezza che i tempi moderni non consentono più errori di valutazione perché la crisi diffusa di investimenti economici rende tutti i mercato più fragili: vedi il caso Alitalia ed Ex Ilva che sono rappresentativi dell’apporto diretto dello stato che ha solo la “creatività” di iniettare danaro pubblico per la sopravvivenza senza un futuro sostenibile. - (PRIMAPRESS)