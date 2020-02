Tre casi di coronavirus nel milanese. Burioni: "una falla nel sistema di protezione"

(PRIMAPRESS) - LODI - Il protocollo contro l’epidemia da coronavirus metterà alla prova l’ospedale di Codogno in provincia di Lodi dove è stato ricoverato un 38enne italiano con crisi respiratoria e che è ora in prognosi riservata. Sottoposto immediatamente al test del coronavirus, i campioni di analisi sono stati inviati all’ospedale Sacco di Milano ed una seconda provetta allo Spallanzani. Gli esiti di entrambi hanno rivelato la positività al test. Ora per l’ospedale di Codogno si sta verificando dove e come trasportare il paziente in una struttura dedicata. Il 38enne sarebbe stato a cena nei giorni scorsi con alcuni colleghi rientrati dalla Cina a fine gennaio ma evidentemente nessun di loro aveva presentato sintomi tali da doversi rivolgere ad una struttura sanitaria. Si potrebbe anche essere verificata la situazione che l’incubazione del virus abbia superato i 14 giorni previsti o che si sia trattato anche di portatori inconsapevoli perché asintomatici.

Il ricovero è stato operato anche per gli amici dell’uomo ma anche per la moglie del 38enne ora all’ospedale Sacco di Milano per gli accertamenti del caso.

Questa circostanza mostra una falla del sistema di protezione al contagio di coronavirus nel protocollo che doveva da subito prevedere la quarantena per chiunque fosse rientrato dalla Cina. A sostenerlo è il ricercatore Roberto Burioni: “Non possono esserci eccezioni perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili”. La vicenda riaccende la polemica che si era generata tra i governatori del veneto e il ministero della Salute e dell’Istruzione sul caso dei bambini cinesi residenti in Italia che rientravano dalle vacanze dei loro paesi d’origine. La decisione di una quarantena solo discrezionale e volontaria era stata ritenuta insufficiente per l’allarme dell’OMS. - (PRIMAPRESS)