Il 2020 di Mattarella nel segno della “coesione sociale” per ridurre le diseguaglianze

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il suo discorso di fine anno, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto un set non più allestito nello studiolo con lo scrittoio che abbiamo imparato a riconoscere nel tradizionale saluto dal Quirinale ma una sala meno conosciuta. Le motivazioni sono state quelle di stabilire un rapporto meno convenzionale con i cittadini italiani. Un modo per far sentire una maggiore vicinanza della massima carica dello Stato ad un paese che deve ritrovare una forte coesione sociale come più volte ha sottolineato nel suo discorso a reti unificate.

“Perché solo un Paese coeso, che condivida valori, diritti e doveri, potrà uscire dalla crisi riducendo le diseguaglianze”. - (PRIMAPRESS)