Istat: i primi minuti del 2020 segneranno già il record di export dello spumante italiano (+9%)

Il 2020 sarà un anno da primato almeno nei primi minuti del nuovo anno e per ciò che riguarda il record di esportazioni all'estero per bottiglie di spumante italiano.

Nella lunga notte di San Silvestro saranno oltre 560 milioni le bottiglie delle bollicine Made in Italy stappate all'estero nel 2019 segnando un record storico del + 9% rispetto al 2018. E' quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno. Il valore dell'export è di circa 1,6 miliardi, sulla base delle previsioni dei dati Istat.