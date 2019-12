I due volti di una tragedia: oggi i funerali di Gaia e Camilla, mentre è carcere domiciliare per Pietro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina di venerdì 27 dicembre, si terranno i funerali (10.30) di Gaia e Ginevra le due ragazze vittime dell’incidente mortale di Corso Francia a Roma, avvenuto la notte tra sabato e domenica scorso. La messa verrà celebrata alla parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia. Le due studentesse di 16 anni, sono state travolte e uccise dal Suv alla cui guida c’era Pietro Genovese, figlio 20enne del regista Paolo. Per il giovane ieri sono scattati gli arresti domiciliari per omicidio colposo. La prima ricostruzione dei fatti aveva evidenziato due circostanze che hanno portato alla tragedia: il conducente del Suv è stato trovato positivo al test per alcool e droghe ed inoltre conduceva un auto di cilindrata superiore a quella consentita ai neopatentati; l’altra fatale leggerezza riguarda le due ragazze che avrebbero attraversato la strada a scorrimento veloce mentre il semaforo era verde per le auto.

E’ probabile che nei prossimi giorni in Corso Francia verranno installati gli autovelox per indurre il traffico della notte a ridurre la velocità sull’arteria.

Sulla questione della guida in stato di alto tasso alcolemico riscontrato e di tracce di stupefacenti di Genovese il Gip avrebbe già espresso un giudizio molto duro perché nonostante gli fosse stata riconsegnata la patente dopo un tempo di sospensione per la perdita di punti "ha mostrato un evidente inosservanza delle regole".