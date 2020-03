I Cacciatori di Puglia sulle tracce dei 20 evasi dal carcere di Foggia dopo la rivolta di ieri

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - I Cacciatori di Puglia, il reparto speciale dei Carabinieri è sulle tracce dei 20 evasi che ieri, approfittando di una protesta scoppiate nel carcere di Foggia, si sono dati alla fuga. Si tratta prevalentemente di soggetti vicine ai clan garganici mentre uno di loro è Cristoforo Aghilar, un omicida di Orta Nova. Sulla vicenda le forze dell’ordine restano abbottonate, tant’è che non si capisce se il numero iniziale degli evasi fosse 75 o semplicemente i 20 di cui qualcuno sarebbe stato riacciuffato e qualcun altro si sarebbe costituito spontaneamente.

I danni causati dalla sommossa sono stati verso arredi divelti e materassi andanti in fumo. Questa mattina nell’ora d’aria era stata fatta la conta per verificare il vero numero degli evasi. - (PRIMAPRESS)