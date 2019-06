Hong Kong: le proteste di piazza fanno saltare i provvedimenti del governo sull'estradizione

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Le autorità di Hong Kong hanno chiuso alcuni uffici governativi nel distretto finanziario dopo le violenze scoppiate per protestare contro la norma per l'estradizione verso la Cina. Stamane la folla è stata dispersa, ma le proteste non sono affatto terminate. Ieri il Parlamento avrebbe dovuto avviare la seconda lettura del testo, ma i fatti accaduti in piazza, anche con reazioni piuttosto forti da parte dei militari cinesi, hanno fatto rimandare il dibattito in aula. Del resto a molti dei parlamentari che avrebbero dovuto discutere sul provvedimento da approvare, i manifestanti avevano bloccato le vie d’accesso agli uffici governativi. - (PRIMAPRESS)