Focolai ancora accesi di rivolta a Caracas: 60 i feriti negli scontri

(PRIMAPRESS) - CARACAS - Il braccio di ferro tra la rivolta capitanata dal presidente dell’Assemblea Nazionale Juan Guaidò e l'esercito fedele al presidente Nicolas Maduro, è riuscita solo a determinare un bilancio di 60 feriti.

La base aerea della Carlota, dove Guaidó ha lanciato la sua "Operazione libertà", è rimasta sotto assedio per ore ma alla fine della giornata di ieri, in diretta sulla TV di Stato, il presidente Maduro proclama la vittoria su quello che ha definito un tentativo di colpo di Stato. Secondo le autorità americane, tuttavia, Maduro sarebbe pronto a lasciare il Paese per rifugiarsi a Cuba. Del resto la blanda risposta di Maduro nel reprimere la “rivolta” è stata la causa di una grossa defezione tra i suoi militari che di fatto si sono divisi. Maduro ha ricevuto la solidarietà di Mosca che tuttavia si è affrettata a dire che guarda ad una soluzione pacifica.

In questo tentativo di mandare a casa il regime totalitario dell’attuale presidente, c’è stato anche Leopold Lopez, oppositore politico di Maduro liberato dagli arresti domiciliari a Caracas, che ha trovato rifugio nell'ambasciata spagnola, mentre in quella brasiliana hanno ottenuto asilo 25 militari dissidenti. Nonostante alcune defezioni tra le file dell'esercito, una parte delle forze armate e della popolazione è ancora con il presidente chavista. "Traditori, militari che sono passati dall'altra parte dicono di essere stati ingannati. Ma la gente sa come stanno le cose. Sono traditori del nostro Paese, della nostra gente".

Dalla comunità internazionale si moltiplicano gli appelli a una transizione del potere pacifica e democratica. Il Gruppo di Lima, che raccoglie 12 nazioni, ha ingiunto al presidente Maduro di porre fine all'usurpazione del potere in Venezuela. - (PRIMAPRESS)