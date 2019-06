Festa della Repubblica: troppa politica e poca coesione nel segno della Costituzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana nata all’indomani di un referendum che doveva scegliere in alternativa alla monarchia. Oggi si festeggia quell’evento generato dalle atrocità vissute con il nazismo ed il fascismo ed una guerra che aveva profondamente segnato il nostro paese. Da quelle ceneri è nata anche la nostra Costituzione, un documento di grande valore che i padri costituenti avevano pensato nell’interesse del bene comune e non di singoli poteri. È quella pari dignità sociale di tutti i cittadini e della loro uguaglianza davanti alla legge senza alcuna distinzione di razza o religione che ha fatto da collante tra Nord e Sud d’Italia malgrado un’evidente dicotomia sociale.

Che la Costituzione oggi mostri qualche segno di usura è piuttosto evidente ma, in fondo, rappresenta l’ultimo baluardo di coesione. Quella coesione che proprio nella giornata di domani, non ci sarà neanche nella forze della Difesa. Tre generali, infatti, tra cui l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini, si autoescludono per protesta dalla parata della Festa della Repubblica lungo i Fori imperiali. Rinuncia anche l'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Le ragioni si trovano nelle affermazioni della ministra Trenta che per la parata del 2 giugno ha parlato del tema dell’inclusione nelle forze armate. Una sorta di anatema per alcuni generali e per il politico di Forza Italia. Ciascuno di loro con posizioni più o meno simili ha commentato la posizione della ministra come una mancanza di rispetto nei confronti dei militari.

A guardare in fondo alla questione sarebbe stato più opportuno indignarsi per quanto sta accadendo nelle forze armate per la vicenda dell’uranio impoverito. Una commissione parlamentare della passata legislatura aveva evidenziato la responsabilità dei vertici dell’esercito a non voler riconoscere le cause di servizio di militari che hanno contratto il cancro per l’uso di munizioni ad uranio durante le missioni in scenari di guerra. Questo sì che è più vergognoso. - (PRIMAPRESS)