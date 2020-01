Espulsione Paragone: l’emorragia di senatori pentastellati che fa vacillare Palazzo Madama

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giorno dopo l’espulsione dalle file del M5S del senatore Gianluigi Paragone, reo, secondo il comitato del movimento grillino, di non aver sottoscritto la legge di bilancio al voto del senato nei giorni scorsi, si fa più duro lo scontro tra l’esponente politico ed il gruppo dirigente pentastellato.

Paragone ha confermato quanto aveva anticipato nei giorni scorsi, che si appellerà all'espulsione e arriverà fino al ministro della Giustizia Bonafede e "se tutto questo non dovesse bastare allora resterà sempre la giustizia ordinaria. Perché", aggiunge, "se tutti quelli che non hanno pagato come, invece, ho fatto io, hanno disatteso la regola della rendicontazione non verranno espulsi, allora vorrà dire che tutto questo è solo una truffa". Con questa espulsione si assottigliano dunque i numeri del Movimento 5 Stelle al Senato. Solo il mese scorso tre senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi sono passati alla Lega. E esattamente un anno fa venivano espulsi i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis per "reiterate violazioni dello statuto" mentre a giugno era stata espulsa la senatrice Paola Nugnes. A settembre la senatrice del M5s Gelsomina Vono aveva aderito al gruppo Italia Viva mentre a novembre del 2019 la senatrice Elena Fattori era passato al gruppo Misto. La situazione a Palazzo Madama è quindi sempre più precaria e nelle prossime settimane non si escludono altri addii nelle file pentastellate.