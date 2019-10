Elezioni Umbria, Salvini: “Ora Pd e Cinque Stelle dovranno fare una riflessione”

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Con la proiezione dopo il 15% delle schede scrutinate, la la Lega già mostra il successo delle elezioni umbre volando al 37,5%. Su questi dati poco dopo la mezzanotte il leader Matteo Salvini fa la sua prima dichiarazione:”Con gioia, commozione e felicità presento Donatella la vincitrice di questa sfida elettorale. Chi si aspettava da 50 anni un cambio in regione oggi è arrivato. Con Donatella sopra il 60% oggi si celebra una festa di democrazia in Umbria. Si guarderà all’aeroporto, Alta velocità, alla sanità ma ora godiamoci il risultato. Vedremo i dati finali ma sia per il Pd che per il M5S ci sarà molto su cui dovranno riflettere”. Salvini ha anche lanciato uno strale verso il presidente del Consiglio Conte anche per la notizia apparsa sul Financial Times che lo tira in ballo su una questione di una sua consulenza prima della sua nomina che lo vedrebbe in un conflitto d’interesse.

Visibilmente soddisfatta la candidata del Centro-Edestra, Donatella Tesei che accanto a Salvini si è limitata a dire: “Rivolgo un abbraccio tutti gli umbri. Da lunedì iniziamo a lavorare per la nostra regione”. - (PRIMAPRESS)