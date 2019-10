Elezioni Portogallo: Antonio Costa (Ps) vola negli exit poll e si candida ad un nuovo mandato

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Le elezioni parlamentari in Portogallo appaiono ormai scontate con il socialista Antonio Costa verso una riconferma alle urne. Anche con un’astensione record tra il 44% e il 49%, i portoghesi hanno premiato Costa è il Partito Socialista in cui milita, con una percentuale di affermazione tra il 34,5% e il 38% secondo gli exit poll. Il Partito socialdemocratico (centro destra) si ferma 10 punti in meno.

La Coalizione Democratica Unitaria che riunisce tre partiti di estrema sinistra tra cui i comunisti è al 2,9-4,9%, il Partito popolare (di destra) al 6-8%, il Blocco di sinistra, sempre di orientamento socialista, al 7,7-11,7% e Pan (Persone-Animali-Natura) al 2,7-4,7%. Il successo prospettato dagli exit poll conferma anche i portoghesi come la mosca bianca dei socialisti, in crisi un po' in tutta Europa, dalla Francia alla Germania, dall'Italia alla Spagna, dove Pedro Sanchez ora si troverà ad affrontare la quarta elezione in meno di quattro anni. Anche stavolta nessuno ha raggiunto una maggioranza assoluta e Costa dovrà esercitare la sua abilità negoziale per riproporre un'alleanza di governo, come nel 2015 quando varò il suo esecutivo insieme al partito comunista e al Blocco di Sinistra. Con questi ultimi, i rapporti non sono sereni e si parla anche di un possibile coinvolgimento degli ambientalisti di Pan. In ogni caso, Costa è determinato a rimanere alla guida del Paese. "Governerò con qualsiasi condizione i portoghesi mi daranno per governare", aveva dichiarato la settimana scorsa al canale televisivo locale Cmtv. In campagna elettorale, Costa ha promesso di rendere l'immigrazione più facile abolendo un sistema di quote introdotto a suo tempo dal centrodestra. Alla base del problema c'è soprattutto il basso tasso di natalità, che minaccia il finanziamento del sistema di welfare anche alla luce delle previsioni Ue, secondo cui la popolazione del Portogallo scenderà a 6,6 milioni nel 2100 rispetto agli attuali 10,3 milioni.

PORTOGALLO ARTICOLO PRECEDENTE Strage in questura a Parigi, il killer era radicalizzato ed era già stato segnalato. Il ministro dell'Interno: "Non mi dimetto"



