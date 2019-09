Elezioni Israele: lotta tra Netanyahu e Gantz ma nei sondaggi sono lontani dalla maggioranza

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - Saranno oltre sei milioni gli israeliani che andranno alle urne per scegliere una nuova leadership o riconfermare la vecchia visto quanto si sta spendendo Benjamin Netanyahu per riconfermarsi a guida del paese. A determinare la necessità di andare nuovamente al voto è stato lo stallo di governo che si era determinato tra i due partiti di maggioranza: i Likud di Benjamin Netanyahu ed il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz.

I seggi si chiuderanno alle 22 (le 21 in Italia) di questa sera. Tre reti televisive nazionali pubblicheranno gli exit-poll. I risultati definitivi saranno resi noti domani. Negli ultimi sondaggi sia il Likud e Blu Bianco non hanno mostrato di poter raggiungere la maggioranza parlamentare richiesta di 61 seggi. - (PRIMAPRESS)