Elevato a 25 mld di euro lo stanziamento del CdM per la crisi economica da coronavirus

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha elevato a 25 miliardi di euro lo stanziamento straordinario in soccorso alle imprese ed alle famiglie per far fronte alla crisi provocata dall'emergenza sanitaria del coronavirus.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa tenuta insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. L'Italia aveva, in un primo momento, fatto richiesta di innalzare il deficit di 6,3 miliardi (su interventi complessivi per 7,5 miliardi), portando l'asticella del rapporto con il Pil dal 2,2% previsto inizialmente al 2,5 per cento. Con le nuove cifre sul piatto, si può parlare di una vera e propria Manovra aggiuntiva.

"Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza", ha spiegato Conte. Il presidente del Consiglio ha rimarcato la soddisfazione per la risposta europea e per gli apprezzamenti arrivati dalla presidente Ursula von der Leyen, definendosi soddisfatto del clima che si è creato in Europa.