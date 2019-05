Edoardo Rixi (Lega) condannato dal Tribunale di Genova per le "spese pazze" alla Regione Liguria

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Si è chiusa con una sentenza di condanna per peculato la vicenda che aveva visto imputato il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega). E’ stata la seconda sezione del Tribunale di Genova presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino ad emettere una condanna a tre anni e cinque mesi per le spese sostenute dal politico in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012 quando Rixi, all'epoca ricopriva il ruolo di capogruppo regionale della Lega.

Per Rixi il Tribunale di Genova ha anche disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. Rixi non era in aula, a rappresentarlo il suo avvocato Maurizio Barabino. Secondo la procura del capoluogo ligure i 22 imputati, tra consiglieri ed ex consiglieri regionali, accusati a vario titolo di peculato e falso, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 si sarebbero fatti rimborsare, spacciandole per spese istituzionali, cene, viaggi, gite al luna park, gratta e vinci, fiori, birre, ostriche e vari oggetti acquistati per uso personale, per un ammontare complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro in cui erano contemplate anche spese effettuate da altri consiglieri che il viceministro leghista avrebbe approvato senza verificare se fossero davvero legate ad attività istituzionali. - (PRIMAPRESS)