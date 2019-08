E' un 17enne l'autore del lancio del bidone che ha colpito il ragazzino francese a Bergeggi

(PRIMAPRESS) - SAVONA - Un gesto irresponsabile di un giovane che si somma a quelli delle cronache di questi ultimi giorni come nei fatti di Corinaldo. E’ un ragazzo di 17, per sua ammissione, il responsabile del bidone lanciato da un costone verso la spiaggia di Bergeggi che ha colpito al volto un ragazzino francese di 12 anni che dormiva in tenda. Ai carabinieri ha spiegato di "non sapere che sotto c'erano delle persone" era anzi convinto di "lanciarlo direttamente in mare". I carabinieri, che hanno interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava, hanno identificato l'autore del gesto a causa di alcune contraddizioni in cui è caduto durante l'interrogatorio. Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è uscito verso le 3 dalla discoteca e si è fermato al chiosco dei panini, che però era chiuso. "A quel punto ha pensato di lanciare il cassonetto in spiaggia, convinto di lanciarlo direttamente in mare". In conferenza stampa, i carabinieri di Savona hanno ricostruito i passi salienti dell'indagine: dopo aver accertato l'assenza di telecamere utili a ricostruire quanto avvenuto sabato sera i militari sono riusciti a risalire a un testimone che ha assistito al lancio del bidone. "Una testimonianza molto precisa nella descrizione - ha detto Ragusa - ma che non conteneva elementi utili all'identificazione del responsabile.Abbiamo allora iniziato a sentire i tanti giovani presenti a Spotorno e ieri sera siamo riusciti ad acquisire un quadro indiziario più che solido. Con queste prove abbiamo convocato in caserma il minorenne, che risiede fuori regione, insieme ai genitori chiedendo la sua versione”. - (PRIMAPRESS)