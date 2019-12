Domani la fiducia alla Camera per il testo blindato del Senato per la Legge di Bilancio

(PRIMAPRESS) - ROMA - I ritardi accumulati sull’approvazione della manovra economica da parte del governo spingono ad una corsa contro il tempo e oggi, nei giorni che precedono il Natale, dopo il via libera della commissione Bilancio della Camera, arriva alla Camera il pacchetto di provvedimenti che riguardano: tassa sulla plastica a quella sullo zucchero, aiuti alle famiglie e quello per le imprese, le misure per lo sport e i rimborsi per i truffati delle banche e poi ancora le norme contro le bollette pazze. Il testo è arrivato blindato all'Aula della Camera dove al termine del dibattito di oggi ci sarà domani 23 dicembre, il voto di fiducia da parte del governo.

Il testo è stato blindato, il che significa che ci sarà la discussione ma senza presentazione di emendamenti perché non ce ne sarebbe il tempo. Una condizione oggettivamente inevitabile ma che, altrettanto legittimamente ha fatto sollevare la polemica dell’opposizione. Il voto di domani, dunque, è consequenziale al via libera definitivo alla Legge di Bilancio in seconda lettura con le modifiche già apportate dal Senato. Ed è stato proprio questo a far si che Fi, Lega e FdI hanno abbandonato i lavori per protesta contro il parere negativo del governo a tutte le proposte di modifica. - (PRIMAPRESS)