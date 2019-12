Dimissioni Fioramonti: gli istituti di ricerca citano Victor Hugo nel discorso alla Costituente del 1848

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giorno dopo le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti chiarisce i contorni e le ragioni della sua decisione: "Per la scuola sarebbe servito più coraggio, non si trovano mai fondi. Prima di prendere questa decisione, ho atteso il voto definitivo sulla Legge di Bilancio, in modo da non porre tale carico sulle spalle del Parlamento in un momento così delicato”. Del resto le intenzioni del ministro erano già note nelle settimane scorse quando aveva chiesto un fondo congruo per intervenire con decisione su scuola e ricerca come asset fondamentale del paese. Nonostante le sue richieste fossero rimaste inascoltate, sembrava che Fioramonti si fosse adeguato alle ragioni di movimento ed avesse lasciato correre. E invece era stata solo correttezza politica a farlo desistere dalla decisione di rassegnare immediatamente le dimissioni.

“Le ragioni sono da tempo e a tutti ben note: ho accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo radicale la tendenza che da decenni mette la scuola, la formazione superiore e la ricerca italiana in condizioni di forte sofferenza. Avevo semplicemente chiesto - aggiunge l’ex ministro - di garantire quella “linea di galleggiamento” finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in un ambito così cruciale come l’università e la ricerca. Si tratta del vero motore del Paese che costruisce il futuro di tutti noi. Pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca, eppure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c'è la volontà politica". Un coro unanime di apprezzamenti, al raro gesto di buona politica, arriva dalle diverse comunità di ricerca e dalle associazioni di categoria e c’è chi cita Victor Hugo nel suo discorso all’Assemblea costituente del 1848: “la crisi si batte non tagliando i fondi alla cultura ma raddoppiandoli”. - (PRIMAPRESS)