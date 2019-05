Decreto Sicurezza Bis: un pre-Consiglio dei Ministri per ricucire lo strappo Lega-M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel pre-Consiglio dei Ministri in programma per oggi si vedrà se lo strappo tra Lega e Movimento 5 Stelle è ormai insanabile, almeno fino alla prossime elezioni europee, o si potrà ricucire tenendo insieme la maggioranza giallo-verde. In gioco nell’ordine del giorno di oggi, c’è l’obiettivo del vicepremier Matteo Salvini di incassare la condivisione su uno dei provvedimenti più significativi della Lega: quello sulla sicurezza, la misura bis che nella bozza circolata vedrebbe inserito qualche potere in più al Ministero dell’Interno e la multa fino a 50 mila euro per le navi che non rispettano le istruzioni delle autorità competenti o dello Stato di appartenenza. Norme che non piacciono al M5S che sembrano non avere nessuna fretta di approvare il provvedimento così come è. Sul percorso rapido del Salvini bis c’è anche il freno determinato dal disaccordo tra il ministro dell'Interno e quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli che nella proposta di decreto bis vedrebbe il suo raggio di competenze limitato.

Salvini, intanto, insiste che il provvedimento ha carattere d’urgenza e il vicepremier e pone l’accento sul fondo ad hoc sui rimpatri da istituire alla Farnesina per incentivi ai Paesi d'origine che si mostrano più collaborativi. - (PRIMAPRESS)