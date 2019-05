Debora Sciacquatori, la 19enne di Monterotondo è libera. Il Pm: "E' stata legittima difesa"

(PRIMAPRESS) - MONTEROTONDO (ROMA) - Per Debora Sciacquatori, la 19enne di Monterotondo nei pressi di Roma, che ha provocato la morte del padre con un coltello durante una colluttazione, si è trattato di legittima difesa. E’ stato il pm Francesco Menditto, in una conferenza stampa di questa mattina a leggere il provvedimento che vede libera la ragazza perché riconosciuta la legittima difesa nel difendere la madre dall'ennesima aggressione dell’uomo ubriaco. Sciacquati, un ex pugile di 42 anni disoccupato e con precedenti per maltrattamenti in famiglia, era rientrato ubriaco di notte ed aveva percosso la moglie. La figlia lo avrebbe colpito con una coltellata per fermarlo ma si sarebbe poi prodigata per soccorrerlo. La ragazza era stata ascoltata dai magistrati non solo per ricostruire la vicenda ma anche per accertare il quadro di violenze in cui è maturata la tragedia. Ora potrà lasciare gli arresti domiciliari a casa degli zii e tornare libera di vivere la sua vita come lo stesso procuratore Menditto ha detto in conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)