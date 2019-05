Dal Consiglio dei Ministri arriva la revoca per Siri. Il sottosegretario ai Trasporti è fuori dal governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri riunito questa mattina sul caso Siri ha deciso per la revoca del sottosegretario ai Trasporti della Lega indagato per corruzione. Dunque, Armando Siri è fuori dal governo. Il CdM è iniziato in ritardo questa mattina ed è durato circa due ore in cui il premier Giuseppe Conte ha illustrato i perché della linea decisa per la revoca mentre è stata il ministro Giulia Bongiorrno a difendere le posizioni garantiste della Lega chiedendo di respingere la richiesta di Conte.

Il dibattito ha avuto toni pacati ed ha visto gli interventi anche dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Quest'ultimo, a pochi minuti dall'inizio della discussione, posta su Twitter una foto di sua figlia come per alleggerire la tensione e mandare il pensiero altrove.

Il premier, dunque, si è limitato ad acquisire i pareri dei ministri senza ricorrere alla conta che non era necessaria.

Prima dell'inizio della riunione, Salvini ha riunito i ministri della Lega nell'ufficio di Giancarlo Giorgetti. E questo è stato uno dei motivi dello slittamento orario. Conte ha aperto il consiglio dei ministri affrontando subito la nota dolente delle dimissioni di Siri e le motivazioni che sono alla base dell'opportunità di revocare il sottosegretario. - (PRIMAPRESS)