Da Gaza missili su Israele dopo l'attacco di ieri nella Striscia con 4 palestinesi uccisi

(PRIMAPRESS) - GAZA - Secondo diverse fonti ma ancora da confermare, questa mattina, sarebbero stati lanciati circa 50 razzi da Gaza in direzione di Israele. L’esercito israeliano avrebbe affermando che decine di ordigni sono stati intercettati e distrutti e che le forze aeree hanno colpito due postazioni per il lancio di razzi a Gaza, in risposta all'attacco. Ieri, nella Striscia, in una serie di scontri, erano stati uccisi quattro palestinesi e due militari di Israele erano stati feriti. - (PRIMAPRESS)