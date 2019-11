Crisi ArcelorMittal: in serata incontro Mattarella-Sindacati

(PRIMAPRESS) - TARANTO - In attesa dell’incontro di questa sera tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e le rappresentanza sindacali dell’ex Ilva non scongiura la tensione molto alta che serpeggia tra istituzioni, politica e lavoratori. Qualsiasi mediazione si poteva ipotizzare tra Governo e ArcelorMittal sul caso dell’ex Ilva, ora appare sempre più impossibile. La denuncia depositata venerdì scorso dai commissari dello stabilimento pugliese, contro il gruppo franco-indiano, lasciano poco margine di manovra ma soprattutto i toni sono diventati accesi fino ad accusare di violenza , minacce e devastante offensività. Sarebbe questo il comportamento tenuto dal gruppo ArcelorMittal nella gestione dell’azienda secondo quanto denunciato dai commissari. Il Tribunale di Milano ha fissato l’udienza per il prossimo 27 novembre e per la trattativa sarà come tastare il polso al gruppo. - (PRIMAPRESS)