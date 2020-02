Coronavirus: 11 i decessi in Italia. Il Governo impugna "l'autonomia" della Regione Marche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Separare nettamente il numero delle persone decedute per il contagio da coronavirus da quelle morte per cui il virus è stato un’aggravante della già fragile situazione clinica compromessa da altre gravi patologie. E’ questo il mantra che si sta ripetendo nelle ultime 24 ore da parte dell’Unità di crisi del Governo, dei virologi e dei ricercatori che stanno lavorando sulle origini del virus. I 323 casi in Italia, dunque, potrebbero non essere rappresentativi dell’ampiezza dell’epidemia. Un fatto è certo: gli anziani sono i soggetti più a rischio in questo momento. Le ultime vittime in Lombardia avevano 84 e 91 anni ed il terzo a Treviso un 76enne. La mappa del contagio ora vede toccate oltre al Veneto e la Lombardia anche la Liguria (3 casi) la Sicilia (1 a Palermo) e le Marche (1 a Pesaro). Ieri si era fatto più volte appello alla coesione e all’adozione di un protocollo unico per evitare che le singole regioni adottassero procedure autonome. Il Governo, infatti, ha impugnato l’ordinanza delle Marche: "Con la sua decisione unilaterale di firmare un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole e Università della Regione Marche, il Governatore Luca Ceriscioli si sfila dall'accordo che era stato raggiunto solo poche ore prima nel corso dell'incontro tra governo e Regioni tenutosi alla Protezione Civile e viene meno all'impegno preso con tutti gli altri Governatori che invece si stanno attenendo alle disposizioni concordate. Pertanto, il governo procederà a impugnare attraverso l'Avvocatura generale dello Stato l'ordinanza della Regione Marche". Lo affermano i ministri degli Affari Regionali Francesco Boccia, dell'Istruzione Lucia Azzolina e dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. - (PRIMAPRESS)