Coronavirus: oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ atteso per oggi 4 marzo, l’arrivo di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio contenente misure sanitarie per fare fronte all'emergenza coronavirus. La decisione era stata comunicata ieri in tarda serata al termine dei due vertici a palazzo Chigi, tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio (Esteri), Federico D’Incà (Riforme), Alfonso Bonafede (Giustizia), Teresa Bellanova (Politiche Agricole), Dario Francescini (Turismo), il Sottosegretario Riccardo Fraccaro ed i capigruppo dei partiti di maggioranza ed opposizione. "Abbiamo preso atto della situazione ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci - non abbiamo parlato degli interventi economici, ma solo delle misure di sanità. Aspettiamo il decreto del Presidente del Consiglio che ci dirà quale direzione il governo intende prendere", ha spiegato Marcucci: "Il punto principale è superare la crisi sanitaria”. Dall’opposizione qualche mugugno perché ci si aspettava qualcosa che andasse oltre l’emergenza sanitaria e guardasse alle difficoltà economiche che l’epidemia ha generato nel paese. Di fatto i contenuti del nuovo decreto non faranno che confermare quanto già anticipato in questi ultimi giorni: evitare per 30 giorni qualunque tipo di manifestazione che preveda assembramento di pubblico: dai meeting, ai concerti, alle manifestazioni sportive. In pratica si tratterà di estendere una serie di precauzioni finora valide per le zone rosse anche per altre aree del paese che non sono state investite dal virus. Di qui la necessità di adottare comportamenti e stili di vita diversi sopratutto per gli over 75 e gli over 65 ammalati. E restano le buone pratiche di evitare strette di mano, scambi di bottiglie e bicchieri durante le attività sportive. I tecnici consigliano inoltre di starnutire o tossire all'interno di un fazzoletto evitando contatti con le secrezioni. - (PRIMAPRESS)