Coronavirus: la Regione Friuli Venezia Giulia dichiara lo stato d'emergenza sino al 31 luglio

La Regione Friuli Venezia Giulia decreta lo stato d'emergenza per l'epidemia da coronavirus. Il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il governatore, ha siglato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio per fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi. Con il decreto dello stato di emergenza la Regione potrà adottare una procedura più agile per l'acquisto di beni, servizi e forniture attraverso un affidamento diretto senza indagini di mercato sopra e sotto soglia comunitarie, per tutto ciò che è necessario per affrontare l'emergenza.

In prima battuta la misura è utile per disporre di risorse tali da consentire, ad esempio, di mettere a disposizione le strutture nel caso in cui si rendesse necessario adottare l’isolamento.

Intanto nel cremonese si è riscontrato un terzo paziente positivo al test portando, così, a 40 i casi accertati in Lombardia ed uno in Piemonte