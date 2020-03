Coronavirus: il Governo ha deciso, tutte le scuole chiuse fino a metà marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Governo stava vagliando tra le misure da adottare per contrastare la diffusione del Coronavirus anche la chiusura di tutte le scuole in Italia. Secondo fonti di Palazzo Chigi la decisione è stata presa poco fa. Scuole chiuse fino al 19 marzo. Tra poco i dettagli della nuova disposizione governativa e cioè da quando partirà e quando terminerà. L'ipotesi è che sarà attiva da domani fino al 15-19 marzo incluso. L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico. Ovviamente il tema è il rallentamento del contagio anche al Sud del Paese per rafforzare le terapie intensive aumentando i posti. - (PRIMAPRESS)