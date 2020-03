Coronavirus: chiuse tutte le scuole in Italia per 30 giorni

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' molto fondata l'ipotesi che sta valutando in queste ore il governo Conte. E cioè tra le misure sanitarie da adottare nel nuovo decreto che sarà varato oggi anche la misura della chiusura delle scuole e delle Università per 15 o 30 giorni in tutto il Paese. Si sta valutando anche secondo i consigli della commissione medico-scientifica sia l'efficacia che la durata. Da fonti di Palazzo Chigi si fa presente che nessuna decisione è stata ancora presa in merito, ma che è sul tavolo della discussione in atto. - (PRIMAPRESS)